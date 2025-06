«Un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment l'OL»

L'ancien président de Lyon Jean-Michel Aulas a déclaré mardi soir que la rétrogradation administrative de l'Olympique lyonnais par la DNCG constituait «un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'OL», qu'il a dirigé de juin 1987 à décembre 2022.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Pendant 36 ans, j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J'ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement», ajoute-t-il sur son compte X.

Aulas, qui a repris le club en deuxième division en 1987 et l'a conduit aux succès des années 2000, dit souhaiter «de tout (son) coeur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite».

«Je n'ai pas encore les attendus de la décision mais aujourd'hui c'est la tristesse qui domine et une immense incompréhension», a ajouté l'ancien président.

Le prédécesseur de John Textor à la tête de l'OL se refuse «à commenter davantage à ce stade par respect pour les institutions et dans la retenue que m'impose aussi la disparition de Bernard Lacombe», son ancien conseiller et joueur légendaire de l'OL, mort il y a une semaine à l'âge de 72 ans, dont les obsèques sont célébrées mercredi après-midi à Fontaines-sur-Saône.

Les Bad Gones invite Textor «à disparaître du paysage»

De son côté, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le groupe ultras des Bad Gones, la plus importante association de supporters de l'OL, a appelé John Textor «à disparaître du paysage lyonnais».

«Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation», poursuit le groupe, qui le qualifie de «supporter de Botafogo», le club brésilien que l'homme d'affaires possède aussi. «Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l'Olympique lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits», poursuit le groupe.