Tempête à l’OM «Un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï»

ATS

20.8.2025 - 15:31

L'incident qui a opposé vendredi soir Adrien Rabiot à Jonathan Rowe est «un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï», a expliqué le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria. Cela a poussé le club à placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Affaire Rabiot: Longoria évoque un événement

Affaire Rabiot: Longoria évoque un événement "qui ne peut se produire, quelque chose d'inouï"

L'incident qui a opposé vendredi soir Adrien Rabiot à Jonathan Rowe est "un événement dans un vestiaire qui ne peut pas se produire, quelque chose d'inouï", a expliqué mercredi le président du club Pablo Longoria dans une interview à l'AFP.

20.08.2025

Keystone-SDA

20.08.2025, 15:31

«On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation», a expliqué Pablo Longoria. Il a évoqué «une décision qui protège l'institution, qui protège la saison.»

«Je n'étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que m'a transmis le staff, sportif et non sportif, c'est que c'était quelque chose d'inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites», a insisté le dirigeant espagnol.

Ligue 1. Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !

Ligue 1Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !

