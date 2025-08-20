L'incident qui a opposé vendredi soir Adrien Rabiot à Jonathan Rowe est «un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï», a expliqué le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria. Cela a poussé le club à placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Keystone-SDA ATS

«On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation», a expliqué Pablo Longoria. Il a évoqué «une décision qui protège l'institution, qui protège la saison.»

«Je n'étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que m'a transmis le staff, sportif et non sportif, c'est que c'était quelque chose d'inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites», a insisté le dirigeant espagnol.