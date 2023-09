Un joueur de l’OGC Nice a tenté de se suicider depuis un pont

Un joueur de l’OGC Nice a menacé de mettre fin à ses jours en sautant d’un pont d’autoroute vendredi. Selon plusieurs médias français, il s’agirait du milieu de terrain Alexis Beka Beka, âgé de 22 ans. Il est désormais hors de danger.

Alexis Beka Beka est sain et sauf. IMAGO

Un énorme ouf de soulagement après plusieurs heures d’angoisse. Selon plusieurs médias, Alexis Beka Beka a menacé vendredi de sauter du Viaduc du Magnan, sur l’autoroute A8, où le footballeur s’était rendu en fin de matinée.

Resté durant plus de trois heures assis sur le pont, les jambes au-dessus du vide, le joueur français a renoncé à passer à l’acte et été pris en charge par les pompiers aux alentours de 14h. Comme le rapporte notamment «RMC Sport», il est sain et sauf. Les raisons de sa détresse ne sont pour l’heure pas claires.

L’OGC Nice, qui avait dépêché un psychologue sur place en plus de ceux de la gendarmerie, n’a pas communiqué sur ce grave incident, mais a décidé d’annuler ses conférences de presse du jour. Le club azuréen doit affronter Brest dimanche à domicile à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Arrivé en Côte d’Azur à l’été 2022 en provenance du Lokomotiv Moscou, Alexis Beka Beka compte 22 apparitions, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Aiglons. Cette saison, le milieu de terrain formé à Caen ne comptabilise aucune minute de jeu.