Un butin d'une valeur de 140'000 francs : l'attaquant de l'Olympique lyonnais Georges Mikautadze et sa compagne ont été victimes dimanche d'un vol à main armée à leur domicile près de Lyon. Les malfaiteurs ont emporté des montres et sacs de luxe.

Georges Mikautadze et sa compagne ont été victimes d'un vol à main armée à leur domicile. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Le joueur était à peine revenu chez lui après le match remporté par son équipe face à Nice (4-1) à domicile, quand deux individus encagoulés et armés ont fait irruption vers 21h20 dans le pavillon du couple à Chassieu et l'ont séquestré, a indiqué une source policière à l'AFP, confirmant une information d'ActuLyon.

Pendant que l'un des braqueurs les menaçait avec une arme longue, l'autre s'est emparé de montres et sacs de luxe pour un préjudice estimé à 140'000 francs, puis les deux malfaiteurs ont pris la fuite à pied, a précisé la source policière.

«Je vais bien»

«Après l'événement d'hier soir, je tiens à vous rassurer: je vais bien et n'ai subi aucun préjudice physique», a déclaré lundi sur son compte X l'international géorgien de 24 ans, né à Lyon. Sa compagne non plus n'a pas été blessée et les vidéos des caméras de surveillance installées sur la propriété sont analysées, selon la source policière.

Georges Mikautadze est arrivé à l'OL cet été, en provenance du FC Metz (relégué en L2), pour un transfert de 18,5 millions d'euros et un contrat de quatre ans. Il a marqué 16 buts en 35 sélections avec la Géorgie, dont trois lors du dernier Euro en Allemagne.