Le club de Bastia, en Ligue 2 (deuxième division française), a condamné samedi «avec la plus grande fermeté» le geste «complètement inconscient» d'un spectateur du match contre le Red Star vendredi, qui a lancé un fumigène sur la pelouse ayant conduit à l'arrêt de la rencontre.

Bradley Danger a été atteint par un fumigène vendredi à Bastia. IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le club «travaille déjà activement sur l’identification de cette personne et prendra toutes les mesures qui s’imposent dans ce dossier», assure dans un communiqué le Sporting, lanterne rouge de L2, qui fêtait vendredi au stade Armand Cesari ses 120 ans d'existence. Le match a été définitivement arrêté à la suite d'un jet de fumigène qui a touché un joueur francilien.

Selon les images du diffuseur beIN Sports, l'incident s'est produit à la 57e minute de jeu de ce match comptant pour la 16e journée du championnat. Le score était alors de 0-0. Un fumigène a été lancé depuis le kop des supporters bastiais situés derrière le but du Red Star et a atterri sur le dos de Bradley Danger.

Une faute venait d'être sifflée contre un joueur de Bastia qui fonçait vers le but adverse. Les joueurs franciliens ont aussitôt quitté le terrain pour se diriger vers les vestiaires, l'arbitre Romain Garouste invitant les autres acteurs à rentrer à leur tour, après avoir échangé avec le délégué du match.

«Tout le travail d’un club qui a été gâché»

«Alors que nous célébrions les 120 ans du Sporting, c’est tout le travail d’un club, de ses partenaires et de ses 12 841 supporters présents au stade qui a été gâché par l’acte malveillant d’un seul individu», a encore dénoncé le club corse.