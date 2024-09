«Je veux que l'équipe ait de nouveau confiance en moi»: C'est avec cet état d'esprit que le gardien suisse Philipp Köhn a débuté la saison avec Monaco, qui célèbrera son centenaire samedi à l'occasion de la réception de Montpellier.

Philipp Köhn a retrouvé sa place de titulaire avec l’AS Monaco en ce début de saison. IMAGO/Pressinphoto

AFP Nicolas Larchevêque

Recruté 8 millions d'euros en début de saison dernière pour remplacer l'Allemand Alexander Nübel, jamais convaincant en deux saisons, Philipp Köhn ne manquait pas d'arguments. Le portier suisse venait d'accumuler 83 rencontres avec Salzbourg en deux saisons, et faisait partie de la sélection suisse au Mondial 2022 au Qatar, comme troisième gardien.

Mais après 22 rencontres de L1 et deux matches à domicile ratés, contre Le Havre (1-1, le 4 février) et surtout Toulouse (1-2, le 18 février) où Vincent Sierro lui a inscrit un coup-franc improbable, Adi Hütter a tranché. «Je sens qu'il a perdu confiance en lui et cela rejaillit dans sa relation à l'équipe», expliquait alors en substance le technicien autrichien pour justifier son remplacement par le Polonais Radoslaw Majecki.

Cela n'aurait pas changé en ce début de saison, si Majecki ne s'était pas blessé à une cheville juste avant l'ouverture du championnat. Köhn est revenu en jeu.

«Nous sommes un bon groupe de gardiens, explique ce dernier. Malheureusement pour ‘Radek’ (Majecki), auteur d'une très bonne deuxième partie de saison et qui a contribué à la qualification en Ligue des champions, il s'est blessé. C'est le football. Moi, je travaille dur quotidiennement. Et j'ai toujours cru en mes qualités. Je veux que l'équipe ait de nouveau confiance en moi.»

Posé, Köhn livre un regard sans complaisance sur ses débuts monégasques. Il en a tiré une force: «J'écoute les critiques. Quand je revoyais mes performances, j'en étais malheureux. Cela n'a pas été une grande surprise (d'être remplacé, ndlr). Mais le moment a été très difficile. Vous apprenez alors beaucoup. Car la perte de confiance ne vient pas d'un seul coup. C'est d'ailleurs pareil pour la reconstruction de la confiance.»

«Tu fais ou tu meurs»

Aujourd'hui, Hütter n'a plus de réticence. «Depuis qu'il est revenu, Philipp est très bon, dit-il. Il s'est amélioré dans la communication. Je suis également satisfait du développement de son jeu au pied et dans les airs.»

«J'ai appris sur et hors du terrain, retient Köhn. J'ai eu de bonnes discussions avec le coach et les dirigeants. Après un moment compliqué, le plus important est la réaction. Je l'ai montrée à l'entraînement et durant l'avant-saison. Vous voyez mes matches, mais le staff analyse mon travail quotidien. C'est le plus important.»

D'ailleurs, Thilo Keher, vice-capitaine, n'omet pas d'évoquer son gardien pour analyser le bon début de saison. «Philipp est très stable, indique le défenseur central. D'abord dans ses performances, mais aussi sur sa façon de s'exprimer. Il a sa part dans la stabilité défensive de l'équipe. Avec ses arrêts, avec la sécurité qu'il nous donne.»

Sa sortie hors de sa surface face à Raphinha contre le Barça (2-1) en est une illustration. «Une partie de mon jeu est de prendre des risques, convient Köhn. Tu fais ou tu meurs ! Si on touche le ballon plus tôt, ça va. Sinon, ça peut être un but. Dans toute situation, je dois être prêt. Cette fois, ça a marché.»

Mais il reste humble devant la fragilité de certaines situations. D'ailleurs, le match suivant, dimanche contre Le Havre (3-1), il a raté le même geste face à Josue Casimir. Wilfried Singo l'a suppléé (56e).

Tout reste donc encore précaire pour Köhn. D'autant que Majecki, de retour à l'entraînement, va bientôt postuler. Mais, philosophe, le Suisse ne lâchera rien. «Ma carrière n'a pas toujours été rectiligne, elle est faite de hauts et de bas, conclut-il. Alors je travaille fort, même quand il y a des moments difficiles. Je connais mes qualités et crois en moi.»