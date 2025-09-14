  1. Clients Privés
Ligue 1 Un premier sourire rennais pour Breel Embolo

ATS

14.9.2025 - 22:56

Breel Embolo a connu des débuts victorieux avec le Stade Rennais dimanche en Ligue 1. Le Bâlois n'a pas fait trembler les filets, mais son nouveau club a renversé Lyon en fin de match (3-1).

Embolo débute par une victoire avec Rennes.
Embolo débute par une victoire avec Rennes.
IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA

14.09.2025, 22:56

Menés 1-0 à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Bretons ont largement profité de l'expulsion de Morton (76e) pour finir en trombe. Le 2-1 décisif est tombé à la 93e minute, sur un but contre son camp de Descamps.

Deux semaines après son départ de Monaco, en toute fin de mercato, Embolo a été titularisé par son nouvel entraîneur Habib Beye à la pointe de l'attaque rennaise. Il a adressé deux tirs, dont un trop écrasé à la 54e, avant de céder sa place quinze minutes plus tard.

Lyon subit ainsi un premier coup d'arrêt après ses trois victoires initiales et pointe à trois longueurs du Paris Saint-Germain, qui a poursuivi son début de saison parfait en s'imposant devant Lens dimanche (2-0). Rennes est 6e, à deux points de l'OL et cinq du PSG.

