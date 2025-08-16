  1. Clients Privés
Ligue 1 Monaco démarre par une victoire, Embolo sur le départ ?

ATS

16.8.2025 - 21:03

L'AS Monaco et son capitaine Denis Zakaria se sont imposés face au Havre samedi lors de la 1ère journée de Ligue 1 (3-1). Pas convoqué, Breel Embolo pourrait bien quitter la Principauté.

Keystone-SDA

16.08.2025, 21:03

16.08.2025, 22:27

Les Monégasques ont fait la différence grâce à un autogoal de Gautier Lloris (32e), une réussite de leur recrue anglaise Eric Dier (61e) et un but de Maghnes Akliouche, sur passe de Zakaria (74e). Le HAC, pour lequel le Fribourgeois Felix Mambimbi a fait ses débuts en entrant en jeu à la 78e, a réduit la marque via Rassoul Ndiaye (67e).

Ligue 1. Le PSG archi-favori dans un championnat en proie aux doutes

Ligue 1Le PSG archi-favori dans un championnat en proie aux doutes

Breel Embolo, qui a disputé 89 matches avec l'AS Monaco depuis son arrivée en 2022, pourrait quant à lui quitter le Rocher d'ici la fin du mercato estival. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant bâlois, absent du groupe monégasque samedi, serait sur les tablettes de l'AS Rome et de l'AC Milan.

Ligue 1. Ansu Fati prêté à Monaco avec une option d'achat

Ligue 1Ansu Fati prêté à Monaco avec une option d'achat

