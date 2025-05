Le Paris Saint-Germain, très remanié, s'est incliné 2-1 à Strasbourg. Les champions de France ont ainsi subi une deuxième défaite d'affilée en Ligue 1 après celle contre Nice le 25 avril (3-1). Elle survient avant la demi-finale retour de Ligue des champions, au programme mercredi contre Arsenal.

Face à une équipe parisienne déjà championne et très rajeunie par rapport à celle qui s'est imposée 1-0 mardi à Londres en C1, les Strasbourgeois ont marqué grâce à Lucas Hernandez (autogoal/20e) et Félix Lemaréchal (45e), Bradley Barcola réduisant l'écart (46e). Le Racing grimpe à la 4e place (57 points) après ce succès important dans la course à l'Europe, à deux journées de la fin.