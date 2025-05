Une altercation entre l'attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, et le directeur sportif de la section féminine, Angelo Castellazzi, a eu lieu lundi lors d'une réunion avec les joueuses, a appris mercredi l'AFP d'une source proche du dossier.

Star du football français féminin, Marie-Antoinette Katoto devrait quitter le PSG à la fin de la saison. IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Cette réunion s'est déroulée entre les dirigeants du PSG féminin et l'ensemble de l'effectif lundi dans la soirée à la suite de l'annonce de la mise à pied du coach Fabrice Abriel, a indiqué la source, confirmant une information du journal «L’Equipe».

L'échange a été tendu entre la star parisienne, en fin de contrat à la fin de la saison et annoncée à l'Olympique lyonnais, et le directeur sportif, qui entretiennent des relations tendues depuis plusieurs mois, selon la source. Celle-ci a précisé que ce n'était pas la première fois que le ton était monté entre les deux protagonistes.

Ils se sont retrouvés «front contre front» et «il a fallu les séparer», selon «L’Equipe», une information non confirmée par l'AFP. Contactés, le club, Angelo Castellazzi et l'avocat de l'attaquante n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Une saison qui vire au cauchemar

En fin de contrat à la fin de la saison, Katoto avait indiqué à l'AFP fin novembre que «(s)a décision est déjà prise et elle ne changera pas». Interrogée sur un départ du PSG, elle avait simplement répondu: «On verra bien». Et des négociations pour une éventuelle prolongation de contrat ne sont pas en cours.

La fin de saison est compliquée pour le PSG: la défaite samedi en finale de la Coupe de France contre le Paris FC (0-0, 5-4 tab), précisément l'adversaire que le PSG doit retrouver au Parc des Princes dimanche (17h00) en demi-finale des play-off de championnat, a précipité la chute du coach Fabrice Abriel. Ce dernier a connu plusieurs conflits avec son groupe dont Grace Geyoro et Sakina Karchaoui depuis son arrivée l'été dernier.

Abriel a été remplacé provisoirement par le Brésilien Paulo Cesar, ancien joueur du PSG et en charge jusqu'ici des U19 féminines. Ce dernier n'a pas convoqué Katoto, ni d'autres cadres comme Grace Geyoro, Griedge Mbock, Elisa De Almeida et Jackie Groenen mercredi pour le match face à Nantes (17h00), qui compte pour la 22e journée de championnat, mais qui n'aura aucune incidence sur le classement avant la demi-finale des play-off dimanche contre le Paris FC.