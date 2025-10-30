Le milieu de terrain de l'OM Bilal Nadir est en bonne santé mais poursuit un «bilan médical complet», a annoncé jeudi le club marseillais, au lendemain de son «malaise» ayant nécessité son évacuation lors du match face à Angers (2-2).

Bilal Nadir a fait un «malaise» ayant nécessité son évacuation lors du match face à Angers (2-2). IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Gregoire Galley

Mercredi soir peu après son entrée sur le terrain, Nadir s'est allongé au sol à la 86e du match visiblement sans avoir eu de contact avec un adversaire, alors que le ballon n'était pas en jeu. Il a été rapidement entouré par des joueurs des deux équipes avant d'être évacué sur une civière.

«Le joueur n'a pas perdu connaissance au moment de l'incident», a précisé l'OM sur le site du club, soulignant que «l'ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales.»

«Son état de santé est bon», a encore indiqué le club, précisant qu'il avait été hospitalisé pour un «bilan médical complet.» «Il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan», souligne l'OM, promettant de communiquer de nouvelles informations dès que possible.