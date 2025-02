Malgré une réussite de son capitaine Denis Zakaria, l’AS Monaco a concédé sa troisième défaite de la saison devant le PSG. Au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés 4-1 pour accentuer encore leur cavalier seul en championnat.

Denis Zakaria et les siens n’ont rien pu faire face au PSG. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, ats ATS

Denis Zakaria a signé le 1-1 à la 17e minute. Lancé sur la droite, le Genevois a trompé au premier poteau Gianluigi Donnarumma. Seulement, le PSG a forcé la décision en l’espace de trois minutes après le repos avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Kvicha Kvaratskhelia (54e) et une nouvelle réussite d’Ousmane Dembélé (57e) qui traverse en ce début d’année la plus belle période de sa carrière. C’est d’ailleurs lui qui devait sceller le score dans le temps additionnel.

Après cette défaite, Monaco accuse désormais... 16 points de retard sur le PSG.