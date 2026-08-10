Dominic Lobalu n'a pas tenu le choc sur 5000 m à Birmingham. «Bronzé» en 2024 sur la distance, le St-Gallois a fini 7e de la finale aux Européens, remportée par le phénoménal Jakob Ingebrigtsen.

Le Norvégien est invaincu aux «Euros» après ce... 7e titre (trois sur 1500 m et désormais quatre sur 5000 m), un exploit majuscule pour celui qui disputait lundi sa première course de l'année. Ingebrigtsen a été opéré du tendon d'Achille à fin janvier.

Lobalu a été dans le coup pour le podium jusqu'à 150 m de l'arrivée. Il a pris les commandes de l'épreuve après 2400 m, avec cran, devant un peloton de favoris très compact. Mais il a manqué d'explosivité dans le final. «C'est le sport, il me reste la finale du 10'000 m samedi», a commenté le protégé de Markus Hagmann. Lobalu est tenant du titre sur les 25 tours de piste.

Ingebrigtsen s'est imposé en 13'15''29 devant l'étonnant Allemand Florian Bremm, qui n'avait jamais été à pareille fête (13'15''60), et le Français Etienne Daguinos (13'16''09), qui a brûlé la politesse à son compatriote Jimmy Gressier, qui a échoué au pied du podium. Lobalu a fini en 13'18''24.

Le multiple recordman de Suisse espérait beaucoup mieux après sa très belle victoire au meeting de Ligue de diamant à Monaco il y a un mois. Mais il a ensuite souffert de problèmes au dos, qui l'ont contraint à déclarer forfait pour la réunion de Lucerne et pour les Championnats de Suisse à Zurich.