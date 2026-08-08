Le Français Louis Barré (Visma) a remporté samedi en costaud et en solitaire la sixième et avant-dernière étape du Tour de Pologne entre Bukovina Terma et Bukowina Tatrzanska. Christian Scaroni (Astana) a endossé le maillot jaune de leader.

A la veille du contre-la-montre de 12,5 km à Wieliczka près de Cracovie, épilogue de cette 83e édition, l'Italien possède trois secondes d'avance sur Barré, qui remporte en Pologne la première victoire de sa carrière professionnelle, à 26 ans.

Le précédent leader, le Néerlandais Bart Lemmen (Visma), est troisième de ce classement général à 5 secondes, tandis que le Suisse Jan Christen, 11e à 15’’ samedi, pointe au 5e rang à 23 secondes.

Lors de cette sixième étape, courte (125,5 km) mais comportant six ascensions notables - dont trois du mur de Bukovina aux pourcentages redoutables - avant la montée finale vers Bokowina Tatrzanska, une échappée de sept hommes formée quelques dizaines de kilomètres plus tôt a été reprise à 37,6 km de l'arrivée, dans la deuxième ascension de Bukovina.

Le Colombien Santiago Butraguo a alors choisi de contre-attaquer, rejoint au sommet par Barré. Les deux hommes, assurant leur part de relais, ont rapidement compté jusqu'à 25 secondes d'avance. Mais alors qu'ils semblaient devoir être repris dans la troisième et dernière ascension de Bukovina, Barré a soudainement déposé le Colombien et s'est relancé.

Ne relâchant pas son effort, il a basculé au sommet du Mur, à 12,3 km de l'arrivée, avec 24 secondes d'avance. Le Nantais, monté en régime depuis que le Tour a abordé la moyenne montagne jeudi (5e de la quatrième étape, 3e de la cinquième), en a conservé dix sur la ligne.