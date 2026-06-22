Jan Scherrer mettra un terme à sa carrière en janvier prochain, lors du Laax Open. C'est ce qu'a annoncé sur Instagram le spécialiste du half-pipe âgé de 31 ans.

Jan Scherrer a remporté la médaille de bronze en half-pipe aux JO 2022.

Snowboard La Suisse voit un de ses médaillés olympiques raccrocher

«Après 17 ans de sport professionnel, il est temps de tourner la page. Je me réjouis de continuer à faire du snowboard sans être jugé sur la base d’un score», a écrit Scherrer.

Scherrer a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Des médailles aux Championnats du monde et des places sur le podium aux X-Games viennent également enrichir le palmarès du Saint-Gallois.

Les dernières années de Scherrer ont été marquées par des blessures. Il a dû déclarer forfait à la dernière minute pour les Jeux olympiques de cette année.

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