Morgane Herculano a manqué de peu le podium des Championnats d'Europe à Paris lors de la compétition de haut vol. La Genevoise a pris la 4e place.

Face à la Tour Eiffel, la médaille a échappé de peu à Morgane Herculano.

Européens de plongeon Cruel dénouement pour la Genevoise Morgane Herculano en haut vol

Dans cette épreuve où les athlètes plongeaient dans la Seine depuis une hauteur de 20 mètres, Morgane Herculano a longtemps cru au podium. Lors de la dernière des quatre séries, la Genevoise de 26 ans a toutefois été devancée par l'Allemande Maike Halbisch, qui est passée de la 6e à la 3e place grâce à un plongeon très difficile.

Devant le décor spectaculaire de la Tour Eiffel, l’Ukrainienne Nelly Chukanivska a remporté haut la main la médaille d’or devant l'Italienne Elisa Cosetti.

Chez les messieurs, Pierrick Schafer (6e) et Jean-David Duval (10e) se sont classés dans le top 10. La victoire est revenue au Roumain Catalin Petru Preda, qui s'est imposé devant l'Italien Andrea Barnaba et le Français Gary Hunt.

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