Marrit Steenbergen a battu le record du monde du 100 m nage libre à Rome samedi. La Néerlandaise a nagé en 51''68, améliorant de trois centièmes la marque de la Suédoise Sarah Sjöström datant de 2017.

Marrit Steenbergen est la nouvelle détentrice du record du monde sur 100 m nage libre.

«C'est tellement étrange. Je savais que j'en étais proche mais quand j'ai vu le temps sur l'écran, je me suis demandé si c'était réel. Et puis le public a commencé à crier et j'ai compris que c'était bien réel», a déclaré Steenbergen à de la télévision italienne.

Lors du Trofeo Sette Colli à Rome samedi, la Néerlandaise de 26 ans a amélioré son meilleur temps de 18 centièmes pour s'emparer du record du monde et s'imposer devant la Hongkongaise Siobhan Haughey (52''52) et l'Italienne Sara Curtis, qui a établi le nouveau record d'Italie en 52''69.

Championne du monde du 100 m nage libre à Singapour l'été dernier et à Doha en 2024, Steenbergen compte aussi un titre en relais 4x100 m nage libre. Mais elle n'a jamais brillé aux Jeux olympiques. À Paris en 2024, elle avait pris la septième place du 100 m nage libre.

Aux Championnats d'Europe de natation, organisés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en France, du 10 au 16 août, elle sera la grande favorite sur la distance.