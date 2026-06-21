La Suisse a manqué de peu une place sur le podium lors du CHIO de Rotterdam. Martin Fuchs a pris la 4e place sur Fortjump du Beaumenil, dans un concours remporté par le Britannique Ben Maher sur Point Break.

Le Zurichois a réalisé un sans-faute lors du barrage comme sept autres cavaliers. Mais avec son chrono de 44''04, il a manqué la 3e place pour quelques centièmes. Jason Smith et Picobello ont eux aussi réussi un sans-faute. Le cavalier né en Ecosse s'est classé 6e.