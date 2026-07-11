Le conseiller fédéral Martin Pfister assiste aux Etats-Unis au match de quart de finale opposant l'équipe nationale suisse de football à l'Argentine. C'est ce qu'a annoncé samedi le département de M. Pfister, le DDPS, sur la plateforme X.

Le conseiller fédéral Martin Pfister a déjà assisté à d'autres matchs de football, notamment à la finale de la Coupe de Suisse en juin 2025 à Berne. (archives)

Dans une vidéo, on voit le ministre de la Défense, de la protection civile et des sports devant un avion. M.Pfister déclare qu'il s'envole pour l'Amérique du Nord pour soutenir l'équipe nationale suisse.

Bundesrat und Sportminister Martin Pfister ist auf dem Weg nach Kansas City, um vor Ort die Nati im Viertelfinal gegen Argentinien anzufeuern. @nati_sfv_asf pic.twitter.com/bLRTjwJvoq — VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 11, 2026

«En étant présent sur place, j’emporte un peu de la Suisse avec moi en Amérique. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse»: c’est par ces mots que se termine la courte vidéo.

Le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Suisse est donné tôt dimanche matin, à 03h00 suisses. La rencontre se déroule à Kansas City. La Suisse se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954.