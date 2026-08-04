Déjà vainqueur la veille, Jonathan Milan s'est offert au sprint la deuxième étape du Tour de Pologne, mardi entre Miedzyzdroje et Szczecin. Le champion d'Italie a encore devancé le Français Paul Magnier.

L'Italien conforte sa place de leader au général, devant Magnier, à 8 secondes et le Polonais Kamil Malecki, à 12 secondes.

Comme lors de l'étape inaugurale, le menu du jour, 150 kilomètres de plat serpentant dans les forêts du nord de la Pologne, avait tout pour plaire aux sprinteurs.

Mais pour pimenter ce scénario attendu, plusieurs virages agrémentaient le final, dont un en épingle à 400 m de la ligne. Le peloton l'a négocié sans encombre et à la sortie c'est Milan qui s'est à nouveau montré intouchable.

Avant cet épilogue, quatre coureurs avaient faussé compagnie au peloton en début d'étape: les Allemands Jonas Rutsch et Anton Schiffer et les Polonais Patryk Stosz et Radoslaw Fratczak, déjà présent dans l'échappée de la veille.

Comme attendu, les équipes des leaders ont fondu sur le groupe qui s'est progressivement réduit à deux coureurs, De Bondt et Rutsch, qui ont finalement été repris à quinze kilomètres de Szczecin, où Milan a filé vers son deuxième succès.