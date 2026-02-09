Roman Mityukov s'est qualifié sans trop forcer pour les demi-finales du 200 m dos aux Européens de Paris. Le médaillé de bronze des JO 2024 a signé le 5e temps des séries. Flavio Bucca, auteur du 10e temps dans la même discipline, verra lui aussi les demi-finales.

En lice dans la dernière série, Roman Mityukov a pu gérer son effort pour réaliser un chrono de 1'55''91. «Mais je suis à seulement une seconde de mon record de Suisse (red: 1'54''83), j'ai donc dû m'employer plus que prévu ce matin», a relevé en zone mixte le Genevois de 26 ans.

Le vice-champion du monde 2024 sera accompagné en demi-finales (dès 19h03 mardi) de Flavio Bucca. Le Thurgovien de 21 ans a nagé en 1'56''63, retranchant pas moins de sept dixièmes à son record personnel établi il y a quatre mois. A noter que le Français Nathan Muratory (18 ans) a réussi le meilleur temps des séries grâce à un nouveau record du monde juniors (1'54''87).

Deux autres «PB», mais pas d'autre qualification

Les autres Suisses engagés mardi matin sont passés à la trappe. Sur 100 m libre, Balint Ashton (49''10, 37e) et Mattia Mauri (49''48, 49e) ont tous deux battu leur record personnel, Mauri l'ayant même explosé de 0''61. Mais cela n'a pas suffi pour accéder aux demi-finales, un chrono en dessous de 48''55 étant nécessaire pour faire partie du top 16. Ashton s'est classé 37e, Mauri 49e.

En lice dans la même épreuve, Tiago Behar (60e, 49''87) et Robin Yeboah (77e, 50''67) ont manqué plus nettement le coche, tout comme Gaia Rasmussen (39e en 27''09, à sept dixièmes des demi-finales) et Julia Ullmann (41e, 27''22) sur 200 m dos. Même constat d'échec pour l'espoir Kay-Lyn Löhr (18 ans), 25e du 100 m brasse (1'09''24), et pour le relais mixte du 4x100 m 4 nages (16e en 3'53''26).

Sur le même thème