Deux Suisses disputeront la finale du 200 m dos des Européens de Paris, mercredi dès 18h40! Si la qualification de Roman Mityukov était attendue, celle de Flavio Bucca est une sensation.

«Je ne pensais pas réussir un tel chrono si tôt dans ma carrière», a souligné Flavio Bucca.

Médaillé de bronze des JO 2024, double médaillé mondial et déjà double médaillé européen en grand bassin, Roman Mityukov a parfaitement tenu son rang mardi en demi-finales. Le Genevois de 26 ans a signé le 4e temps total, en 1'54''85, à 0''02 de son record de Suisse.

Flavio Bucca a, lui, «explosé» son record personnel à deux reprises lors de cette journée. Alors qu'il affichait 1'57''33 comme «personal best» avant ces joutes, le Thurgovien a nagé en 1'56''63 en séries puis en 1'55''73 en demi-finales. Soit 1''6 de mieux en un jour! «Je ne réalise pas», a-t-il lâché, euphorique, en zone mixte.

Les deux hommes devront certainement nager bien plus vite encore pour jouer les médailles. Troisième des demi-finales, le Tchèque Jan Cejka a ainsi réalisé 1'54''40, soit 0''43 de mieux que le record national de Roman Mityukov. Et le Hongrois Hubert Kos a remporté ses demi-finales en signant un nouveau record d'Europe (1'52''30).