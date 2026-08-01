L'AS Monaco, championne de France en titre mais croulant sous plus de 24 millions de dettes, a été déboutée en appel et interdite de championnat professionnel la saison prochaine par la Fédération française de basket-ball qui a confirmé la non viabilité économique du club, selon un communiqué de la FFBB publié samedi.

L'AS Monaco Basket a été informée aujourd'hui de la décision de la Chambre d'appel de la FFBB refusant saa participation en Betclic Élite pour la saison 2026/27. Le Club étudie actuellement la possibilité de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)... pic.twitter.com/87KTQuA1L9

La FFBB confirme la sanction

«Le club n'ayant pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les délais impartis», la Chambre d'appel de la FFBB a «confirmé la décision contestée» du gendarme financier de la Ligue de basket et «refusé l'engagement du club dans les championnats professionnels (de première et deuxième division, ndlr) Elite 1 et Elite 2 pour la saison 2026/2027», indique le communiqué.

L'ASM a «la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal Administratif» mais devra auparavant déposer un recours auprès du Comité national olympique (CNOSF), ajoute le communiqué.

Le club de la Principauté a pris acte de cette décision et annoncé, dans un post sur X, étudier «la possibilité de saisir» le CNOSF.

Un dernier recours reste possible

Le gendarme financier de la Ligue nationale de basket (LNB) a refusé le 3 juillet d'engager l'AS Monaco, sacrée champion de France le 23 juin, dans les championnats professionnels (1re et 2e division) la saison prochaine.

La DNCCG (Direction nationale de conseil et de gestion) a justifié sa décision par «l'absence de garantie suffisante sur la viabilité économique du club au titre de la saison à venir et de l'état d’avancement des dossiers de reprise du club».