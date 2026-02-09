Nadia Battocletti a remporté la première partie de son défi aux Championnats d'Europe de Birmingham. En quête d'un doublé 5000-10'000 m qui serait son deuxième consécutif, l'Italienne s'est imposée sur la première des distances.

Elle avait réalisé le doublé du fond devant son public en 2024 à Rome. Mardi à Birmingham, elle a placé une attaque imparable à 250 m de la ligne pour «déposer» des rivales et l'emporter en 15'37''84, après s'être longtemps abritée derrière la Néerlandaise Maureen Koster.

Battocletti s'attaquera vendredi aux 25 tours de piste avec la ferme intention de doubler la mise. Egalement vice-championne olympique et du monde, elle deviendrait la première femme à signer deux doublés consécutifs aux Euros.

L'Espagnole Marta Garcia repart avec l'argent (15'39''98) et l'Italienne Micol Majori avec le bronze en 15'40''65.