Nicole Koller et Dario Lillo ont été titrés pour la première fois lors des championnats de Suisse de VTT à Leysin. Les deux se sont imposés à l'issue de courses très serrées.

Nicole Koller a maté la concurrence à Leysin

VTT Nicole Koller et Dario Lillo titrés aux championnats de Suisse de Leysin

Nicole Koller s'est imposée face à la tenante du titre, Alessandra Keller, grâce à une attaque dans le dernier tour. La médaille de bronze est revenue, comme en short-track, à Rebekka Estermann.

Chez les messieurs, la course s’est jouée dans les derniers mètres. Lillo, 24 ans, s’est imposé avec trois secondes d'avance sur Fabio Püntener, 26 ans. Marcel Guerrini a remporté le bronze.

L'équipe de Suisse va désormais se préparer pour les Championnats d'Europe. Ceux-ci se dérouleront du 29 juillet au 2 août à Monteceneri.