Kasia Niewiadoma s'est imposée en solitaire en haut du Mont Ventoux à l'arrivée de la septième étape du Tour de France Féminin. Marlen Reusser, quatrième au sommet, a accusé 1'46 de retard et perd son maillot jaune au profit de la Polonaise.

🦁💛 Un sourire qui en dit long. Première victoire sur le Tour de Frances Femmes avec Zwift pour Katarzyna Niewiadoma 🥇 #TDFF2026 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/CgZ1CuOcd6

La seule ascension classée hors-catégorie (15,7 km à 8,8%) de cette 5e édition a rendu son verdict, et il n'est pas positif pour Marlen Reusser. Kasia Niewiadoma, vainqueure du Tour de France Femmes en 2024, a placé une attaque décisive à 9,5km de l'arrivée pour piquer le maillot jaune à la Bernoise, reléguée à 1'46 de la vainqueure au sommet et comptant désormais 39 secondes de retard au général, où elle est 3e.

«Kasia (Niewiadoma, ndlr) a incroyablement bien roulé, elle a tout fait parfaitement, elle a été super courageuse», a concédé Marlen Reusser. «Demi (Vollering, ndlr) et moi, on était beaucoup trop concentrées l'une sur l'autre. Je suis triste, j'ai tout donné», a soufflé la Bernoise, éprouvée.

Demi Vollering, qui a aussi dépassé Reusser pour garder sa place de dauphin, avait d'abord attaqué à 11km de l'arrivée, mais la leader de la Movistar a bien répondu. Comme mercredi, il ne restait plus que les trois premières au général à l'avant.

Une offensive décisive

La Polonaise a été la suivante à tenter sa chance. Elle s'est détachée à 9,5km de l'arrivée après une attaque fulgurante; ses deux concurrentes ne l'ont pas suivie.

«Mon plan était de tenir seule jusqu'au Chalet Reynard, à 6km du sommet», a expliqué la Polonaise, qui aura finalement fait bien mieux avec un incroyable effort en solitaire.

Pendant que Niewiadoma poursuivait sans voir le retour de ses poursuivantes, augmentant continuellement son avance jusqu'au sommet, Vollering tentait à plusieurs reprises de se défaire de Reusser. Mais la coureuse de 34 ans est restée collée à sa roue.

Les deux ex-coéquipières n'ont jamais trouvé les ressources, ou la bonne formule de collaboration, pour revenir sur la coureuse de tête.

«Mes parents m'ont fait la surprise d'être présents aujourd'hui, j'ai vu mon père pleurer. Cette victoire appartient à tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille et mes amis», a réagi la Polonaise, émue.

Une première victoire sur le Tour

Un succès d'autant plus précieux qu'elle était jusqu'ici la seule vainqueure du Tour à n'avoir jamais remporté d'étape. «Je n'ai jamais chassé les victoires d'étape. Mais c'est un sentiment incroyable que je voulais vivre.»

Dans le dernier kilomètre de l'ascension, Vollering a réussi à se défaire de son ancienne coéquipière, pour qui la fin de cette étape-reine a tourné au cauchemar, et lui a repris 36 secondes. La Néerlandaise prend la deuxième place du général, avec 15 secondes de retard sur Niewiadoma et 24 d'avance sur Reusser.

Lauréate il y a deux ans, la leader de l'équipe Canyon-SRAM s'est dite «encore plus forte» que lors de son premier succès sur le Tour. «J'ai beaucoup travaillé mon mental et je me sens plus confiante que jamais», a conclu la nouvelle porteuse du maillot jaune.

Tenante du titre, la Française Pauline Ferrand-Prévot a quant à elle vécu une nouvelle journée compliquée. Elle a terminé au 18e rang, à 10'44, et plonge à la 14e place du général.

Samedi, les coureuses pourront se reposer quelque peu sur les 172km d'un parcours plat reliant Sisteron à Nice. La dernière étape dimanche sur la Riviera pourrait encore être décisive pour le classement général, avec quatre ascensions du col d'Eze (7,7km à 5,9%).