Nina Brunner et Tanja Hüberli se sont qualifiées pour la finale (18h) du tournoi Elite16 de Hambourg. Elles affronteront Anastasija Samoilova et Tina Graudina, le duo letton champion du monde en 2025.

Brunner et Hüberli défient les championnes du monde en finale.

Beachvolley Brunner et Hüberli prennent leur revanche et s’offrent une finale à Hambourg

Dimanche matin, les Suissesses ont pris leur revanche sur Valentina Gottardi et Reka Orsi Toth en demi-finale. Début mai, à Brasília, elles s’étaient inclinées face aux Italiennes en quarts de finale. Cette fois, Brunner/Hüberli l’ont emporté 21-8 21-18.

Cet article sera complété à l’issue de la finale, programmée à 18h.