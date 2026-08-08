Le duo Nina Brunner et Tanja Hüberli est le seul binôme suisse à avoir atteint les quarts de finale du tournoi Elite16 à Hambourg. Les deux femmes auront droit à des retrouvailles particulières.

Après deux victoires et une défaite en phase de poules, le binôme n'a rencontré aucune difficulté lors du premier tour à élimination directe. Face au duo allemand composé de Sandra Ittlinger et Kim van de Velde, Brunner/Hüberli se sont imposées 21-13 21-15.

En quart de finale (15h), Brunner et Hüberli affronteront les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Il s’agit de la première rencontre entre les deux équipes depuis la demi-finale olympique il y a deux ans.

Lors de ce match dramatique au pied de la Tour Eiffel, les Suissesses avaient dû s’incliner de justesse malgré une balle de match dans le deuxième set. Elles avaient finalement décroché le bronze, tandis que le duo canadien a décroché l’argent.

Brunner/Hüberli sont la dernière équipe suisse encore en lice à Hambourg. Joana Mäder et Leona Kernen ont dû déclarer forfait en raison d’une blessure de Mäder. Chez les messieurs, Julian Friedli et Jonathan Jordan ont été éliminés au premier tour à élimination directe face aux Allemands Nils Ehlers et Lui Wüst 21-19 13-21 15-13.