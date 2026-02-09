Paris ne sourit toujours pas à Noè Ponti ! Deux ans après ses échecs aux Jeux, le Tessinois a joué de malchance pour sa première finale dans les Championnats d'Europe 2026: ses lunettes se sont en effet retrouvées dans sa bouche juste après son plongeon de départ !

Européens de natation Grosse désillusion pour Noè Ponti en finale du 50 m papillon

Le Tessinois a dû se contenter de la huitième et dernière place en 22''91. Meilleur temps des séries, le Russe Egor Kornev a cueilli l'or en 22'52. Le Français Maxime Grousset a pris la deuxième place en 22''54, le Bélarusse Grigori Pekarski la troisième en 22''68.

Troisième temps des séries, Noè Ponti a très vite cédé dans une course où la moindre erreur se paie cash. Celle qu'il a commise, la perte de ses lunettes après qu'elles se soient retrouvées dans sa bouche, fut aussi funeste qu'improbable.

Il tentera de rebondir dès mercredi lors des séries du 100 m papillon pour remporter enfin une médaille à Paris après ses 4e et 5e places sur 100 m papillon et 200 m papillon aux Jeux, et cette 8e place qui fait vraiment tache ce mardi sur 50 m papillon.

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