Noè Ponti a confirmé sa montée en puissance lors du Trofeo Sette Colli, disputé vendredi à Rome. Le Tessinois a terminé 2e en 50''89 de la finale du 100 m papillon derrière le Hongrois Kristof Milak.

Ponti avait réalisé sa meilleure performance de l'année lors des séries en 50''59 sur sa discipline de prédilection. Soit la quatrième performance de 2026, derrière Milak (meilleur temps 50''22) et l'Australien Matthew Temple (50''50).

En série, le champion olympique de 2024 s'était contenté de nager en 50''98. Lors de la finale, le Tessinois a terminé 42 centièmes derrière Milak, qui s'est imposé en 50''47. L'Italien Michele Busa a complété le podium en 51''57.