Sacré champion de France de Fédérale 2 il y a quelques semaines, le SC Leucate ne pourra malheureusement jamais ranger son Bouclier dans son armoire à trophées. Depuis ce week-end, il repose... au fond de la Méditerranée.

Rugby Oh la boulette : sacrés champions de France, ils perdent leur Bouclier en mer !

Depuis le 28 juin dernier et leur victoire en finale face à l’AS Pont-Long (23-18), les rugbymen du Sporting Club Leucate Corbières Méditerranée XV n'en finissent plus de célébrer leur titre de champion de France de Fédérale 2 (6e division).

Ce dimanche, les festivités se sont poursuivies... en mer. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un joueur ait la riche idée de sauter à l'eau pour rejoindre ses coéquipiers... avec le trophée dans les mains, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du club.

Mais problème : il n'a alors fallu au Bouclier, durement remporté quelques semaines plus tôt, que quelques secondes pour couler à pic et rejoindre les profondeurs de la Méditerranée.

Une mésaventure que le club, beau joueur, a préféré prendre avec humour comme en témoigne la légende accompagnant la vidéo : «Un bouclier de perdu, une histoire gravée à vie.»

Ce n'est d'ailleurs pas le premier incident qui émaille les célébrations des Leucatois. Le soir de leur sacre, l'estrade sur laquelle ils fêtaient leur titre dans leur village avait déjà cédé sous leur poids... et leur enthousiasme.