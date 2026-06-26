Oleksandr Usyk a annoncé vendredi sur Instagram qu'il renonçait à ses trois ceintures mondiales des poids lourds (WBA, WBC et IBF). L'Ukrainien souhaite cependant faire un dernier combat.

«Je souhaite libérer toutes les ceintures que je détiens actuellement (...), je rends les ceintures, mais je ne quitte pas le sport, parce que j'ai encore ma +dernière danse+», a écrit le champion de 39 ans. Le 23 mai, devant les pyramides de Gizeh (Egypte), Usyk était passé tout proche de la défaite contre Rico Verhoeven, icône du kickboxing et quasi novice en boxe mais avait fini par s'imposer par arrêt de l'arbitre.

Invaincu en 24 combats

Double champion unifié, Usyk possède actuellement les ceintures WBA, WBC et IBF des poids lourds et reste invaincu en 24 combats professionnels. Le boxeur originaire de Crimée s'est imposé comme le roi de la catégorie reine ces dernières années, ayant battu les trois autres cadors des lourds: Tyson Fury, Anthony Joshua et Daniel Dubois, chacun à deux reprises.

Sur son compte Instagram, Usyk dit renoncer à ses trois ceintures et «les rendre disponibles afin que les gars qui sont en attente puissent boxer».

Il ouvre la porte à une nouvelle hiérarchie mondiale. Ainsi, le poids lourd français Tony Yoka et le Russe Murat Gassiev, qui s'affronteront le 11 juillet pour le titre WBA, sont concernés au premier chef. Le vainqueur serait devenu le challenger officiel d'Usyk à la WBA.

Légende dans son pays, Usyk termine son message par un vibrant «Gloire à l'Ukraine!». Le boxeur n'a jamais manqué une occasion de soutenir son peuple depuis l'invasion russe de février 2022. Il a servi comme volontaire au début de la guerre.