Vauquelin philosophe, le lancer de peluche ultra-précis de Pogacar et un double calvaire belge: faits marquants de la troisième étape du Tour de France remportée par Tadej Pogacar lundi aux Angles:

Un jour sur le Tour de France Pogacar régale sur la route et en dehors : «Alors là, je m'y attendais pas»

LA DECLARATION DU JOUR

«J'espère qu'ils ont souffert aussi». De Tiesj Benoot, coéquipier belge de Paul Seixas, en commentant le rouleau-compresseur de l'équipe UAE qui a étouffé l'échappée pour préparer le terrain à la victoire de son leader, Tadej Pogacar.

LE SEIXAS DU JOUR

Après sa crevaison dans le final la veille, Paul Seixas a vécu une journée plus tranquille avec une belle quatrième place à l'arrivée, dans le même temps que Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, à deux secondes de Pogacar. «C'était mieux qu'hier, je n'ai pas eu de problème aujourd'hui, l'équipe a fait un très gros boulot pour me placer et me mettre dans les meilleures conditions», a expliqué rapidement le Lyonnais. «Dans la montée j'étais plutôt bien, il m'en a manqué un peu pour accrocher les meilleurs, mais quatrième c'est déjà bien. Je suis content, c'était un bel effort», a ajouté le phénomène de Decathlon CMA CGM, sixième au général. Toujours encerclé par une nuée impressionnante de médias, il a commencé la journée en serrant la main de Dexter Holland, le chanteur du groupe de punk rock américain The Offspring, venu le saluer au départ à Granollers.

LE PHILOSOPHE DU JOUR

Tombé malade après le Tour Auvergne-Rhône-Alpes mi-juin, Kévin Vauquelin n'affiche pas la forme espérée sur le Tour de France, qu'il avait terminé comme meilleur Français l'an dernier (7e). «J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre (de sa maladie, NDLR). On savait qu'on n'allait pas être à 100%, on le savait avec l'entraîneur, on le savait avec l'équipe, donc il faut juste que je profite aussi du Tour de France. C'est une fête et je sais à quel point on scande mon nom sur la route donc j'ai vraiment envie d'en profiter et ensuite aider au maximum mes équipiers», a expliqué le Normand qui porte depuis cette année les couleurs de l'équipe Netcompany Ineos. Déjà très loin au général (55e à plus de 21 minutes), le vainqueur d'étape à Bologne en 2024 veut rester «patient» et «voir comment évolue la forme» en espérant «que ça viendra».

LES CADEAUX DU JOUR

Tadej Pogacar avait déjà bien entamé le protocole, remontant sur le podium pour endosser, après le jaune, le maillot vert lorsqu'il a aperçu en contre-bas son équipier Florian Vermeersch en train de franchir la ligne avec 25 minutes de retard. Le Slovène, qui venait de jeter son bouquet de fleurs dans la foule, a alors visé très juste pour propulser la peluche qu'il venait de se faire offrir pile dans les mains du Belge qui l'a attrapée au vol dans un grand sourire. Avant cela, «Pogi» avait déjà fait une heureuse en offrant sa gourde à une jeune spectatrice présente à l'arrivée de l'étape avec son papa.

La cadeau de Tadej Pogacar à... son coéquipier Florian Vermeersch 👀#TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/hv2i68SO12 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 6, 2026

L'AUTRE CALVAIRE BELGE

Malade et en difficulté depuis le début du Tour, Arnaud de Lie a abandonné après avoir navigué à plus de quarante minutes du peloton. Mais il n'était pas le seul Belge à la peine lundi puisque Cian Uijtedebroeks, candidat déclaré au Top 10, a également souffert mille maux dans les Pyrénées. «J'ai de la fièvre depuis hier et quand vous êtes malade, c'est super dur, mais je me suis battu», a déclaré le leader flamand de Movistar qui a terminé l'étape à la 27e place. «Là je ne me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'espère que je pourrai prendre le départ demain», a-t-il dit, alors que l'étape de mardi s'annonce difficile avec des températures caniculaires annoncées entre Carcassonne et Foix.