Noè Ponti a parfaitement tenu son rang lundi matin pour son entrée en lice dans les Européens en grand bassin de Paris. Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon en signant le 2e temps des séries. Il sera le seul Suisse en lice lundi soir.

Le vice-champion du monde 2025 de la discipline a nagé en 22''69, son meilleur chrono de la saison, lundi matin. «Quand on réussit un tel chrono, c'est qu'on a tout donné», a-t-il souligné en zone mixte lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu l'opportunité de gérer son effort.

Seul son grand rival, le double champion du monde 2025 (50 et 100 pap') Maxime Grousset, s'est montré plus rapide dans ses séries matinales en réalisant 22''49 (meilleur temps européen de l'année). De quoi pleinement rassurer le Français après sa fracture à un pied subie début juin.

No 1 cette année en Europe avant ces séries, le Russe Egor Kornev a réussi pour sa part 22''70 (3e des séries). Deuxième Suisse engagé dans cette épreuve, Robin Yeboah a en revanche manqué son affaire (45e en 24''03) et ne participera donc pas aux demi-finales programmées lundi soir dès 18h30.

Déception également pour les trois Romandes en lice sur 200 m dos. Fanny Borer (20e en 2'14''12), Gaia Rasmussen (22e en 2'14''82) et Manon Richard (25e en 2'17''11) sont restées loin de leur meilleur temps. Un chrono sous les 2'13''56 aurait permis de se hisser en demi-finales.

Marius Toscan (12e du 400 m nages, 4'17''77), le relais masculin du 4x200 m libre (Antonio Djakovic, Balint Ashton, Mattia Mauri, Tiago Behar/12e, 7'15''06) et Vanna Djakovic (17e sur 800 m libre, 8'47''63) ont logiquement échoué à se hisser en finale, alors qu'Angelina Patt (49e du 100 m libre, 57''28) et Gian-Luca Gartmann (45e sur 100 m brasse, 1'01''84) ne verront pas les demi-finales.

Sur le même thème