Premier League Un 100e but record pour Erling Haaland dans un match fou

ATS

2.12.2025 - 22:49

Manchester City a mené 5-1 puis a tremblé avant de s'imposer 5-4 mardi à Fulham lors d'une affiche complètement débridée. Un match qui a été lancé par un but d'Erling Haaland, son 100e en Premier League à 25 ans seulement.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

02.12.2025, 22:49

L'équipe de Pep Guardiola avait déjà connu une frayeur similaire samedi contre Leeds (3-2), où son avance de deux buts avait fondu en seconde période. Phil Foden avait marqué le but vainqueur dans le temps additionnel.

Premier League. Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City

Premier LeagueGranit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City

L'attaquant anglais a encore mis un doublé, cette fois de chaque côté de la mi-temps (44e, 48e), pour permettre aux siens de mener 4-1. L'avance a été portée à 5-1 sur un tir de Jérémy Doku dévié par un adversaire (54e).

Mais la belle mécanique des visiteurs, déjà abimée par un but d'Emile Smith Rowe (45e+2, 3-1) avant la pause, a complètement déraillé au passage d'Alex Iwobi (52e) et Samuel Chukwueze (72e, 78e).

Cela aurait pu être pire si l'arbitre avait offert à Fulham le pénalty qu'il réclamait (84e), ou si Josko Gvardiol n'avait pas dégagé un ballon juste devant son but dans l'interminable temps additionnel (90e+8).

Haaland dans l’histoire

Cette débandade défensive a fait passer au second plan la bonne opération comptable de Manchester City (2e, 28 points), revenu à seulement deux longueurs du leader Arsenal (1er, 30 pts), qui reçoit Brentford mercredi.

Elle a aussi éclipsé les débuts tonitruants dans le match d'Erling Haaland, auteur d'un but (17e, 1-0) et d'une passe décisive pour Tijjani Reijnders (37e, 2-0).

L'avant-centre arrivé en 2022 du Borussia Dortmund a inscrit pour l'occasion son 100e but en Premier League, en seulement 111 matches. Un temps de passage record puisqu'il dépasse celui d'Alan Shearer (en 124 apparitions).

