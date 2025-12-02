Manchester City a mené 5-1 puis a tremblé avant de s'imposer 5-4 mardi à Fulham lors d'une affiche complètement débridée. Un match qui a été lancé par un but d'Erling Haaland, son 100e en Premier League à 25 ans seulement.

IL EST LÀ : LE 100ÈME BUT D'ERLING HAALAND EN PREMIER LEAGUE 🤖



Le tout en seulement 111 matches 🤯#FULMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/QLUNQJpQjn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 2, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'équipe de Pep Guardiola avait déjà connu une frayeur similaire samedi contre Leeds (3-2), où son avance de deux buts avait fondu en seconde période. Phil Foden avait marqué le but vainqueur dans le temps additionnel.

L'attaquant anglais a encore mis un doublé, cette fois de chaque côté de la mi-temps (44e, 48e), pour permettre aux siens de mener 4-1. L'avance a été portée à 5-1 sur un tir de Jérémy Doku dévié par un adversaire (54e).

Mais la belle mécanique des visiteurs, déjà abimée par un but d'Emile Smith Rowe (45e+2, 3-1) avant la pause, a complètement déraillé au passage d'Alex Iwobi (52e) et Samuel Chukwueze (72e, 78e).

Cela aurait pu être pire si l'arbitre avait offert à Fulham le pénalty qu'il réclamait (84e), ou si Josko Gvardiol n'avait pas dégagé un ballon juste devant son but dans l'interminable temps additionnel (90e+8).

Haaland dans l’histoire

Cette débandade défensive a fait passer au second plan la bonne opération comptable de Manchester City (2e, 28 points), revenu à seulement deux longueurs du leader Arsenal (1er, 30 pts), qui reçoit Brentford mercredi.

Elle a aussi éclipsé les débuts tonitruants dans le match d'Erling Haaland, auteur d'un but (17e, 1-0) et d'une passe décisive pour Tijjani Reijnders (37e, 2-0).

L'avant-centre arrivé en 2022 du Borussia Dortmund a inscrit pour l'occasion son 100e but en Premier League, en seulement 111 matches. Un temps de passage record puisqu'il dépasse celui d'Alan Shearer (en 124 apparitions).