  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Accord entre la Premier League et Manchester City

ATS

8.9.2025 - 18:55

La Premier League et Manchester City sont parvenus à un accord. Il met fin à leur litige sur les règles de sponsoring imposées aux clubs anglais.

Fin du conflit sur le sponsoring entre City et la Premier League (image d’illustration).
Fin du conflit sur le sponsoring entre City et la Premier League (image d’illustration).
AP

Keystone-SDA

08.09.2025, 18:55

Le club du nord-ouest de l'Angleterre, racheté en 2008 par un fonds d'investissement des Emirats arabes unis, avait mené une bataille juridique pour tenter de faire tomber le règlement sur les «Associated Party Transactions» (APT), qu'il jugeait illégal et discriminatoire.

Celui-ci encadre les accords de partenariat commercial passés avec des sociétés liées aux propriétaires des clubs. L'objectif est de s'assurer que les contrats représentent la juste valeur du marché.

La montée en puissance de Manchester City a été permise par le soutien financier massif d'Etihad Airways, compagnie aérienne basée à Abou Dhabi, dont le nom s'affiche sur le maillot en plus d'être accolé au stade.

Une procédure d'arbitrage avait été lancée mais la décision, rendue en octobre 2024, a donné lieu à des interprétations très différentes.

Le club anglais a estimé que toutes les règles de l'APT étaient déclarées nulles et non avenues. A l'inverse, la ligue a assuré qu'elles avaient été jugées nécessaires et légitimes, et que seules certaines d'entre elles devaient être amendées ou supprimées.

La Premier League a amendé son règlement le mois suivant, avec l'aval d'une majorité des clubs. Manchester City a alors attaqué cette nouvelle mouture, ce qui a donné lieu à une seconde procédure d'arbitrage.

Les deux parties «sont parvenus à un accord» dans le cadre de cet arbitrage et «ont convenu de mettre fin à la procédure. Cet accord met fin au litige entre les parties concernant les règles de l'APT», ont-elles annoncé lundi dans un communiqué commun.

«Dans le cadre de cet accord, Manchester City reconnaît que les règles de l'APT actuelles sont valides et contraignantes», est-il précisé.

Dans un dossier distinct, la Premier League accuse Manchester City d'avoir sciemment contourné les règles financières imposées entre 2009 et 2018 pour doper ses ambitions sportives, ce que le club dément.

Les deux parties ont défendu leurs positions en fin d'année 2024 devant une commission indépendante. La décision du «procès sportif du siècle», comme l'a surnommé la presse britannique, est attendue en 2025.

Les plus lus

Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation
Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»
Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré
25'000 soldats vénézuéliens aux frontières
L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de François Bayrou