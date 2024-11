Chelsea et Arsenal ont livré un derby de Londres animé mais sans vainqueur (1-1), dimanche à Stamford Bridge en Premier League. Un résultat qui arrange le leader du championnat Liverpool et son dauphin Manchester City.

AFP Nicolas Larchevêque

Chelsea (3e) et Arsenal (4e) comptent désormais 19 points, soit quatre de moins que les «Citizens» de Pep Guardiola (2e, 23 pts) et neuf de moins que les «Reds» d'Arne Slot (1er, 28 pts). Arsenal repart peut-être avec le plus de regrets. Les «Gunners» ont ouvert le score par Gabriel Martinelli (60e, 0-1) mais ont été rattrapés par un but de Pedro Neto dix minutes plus tard (70e, 1-1).

L'équipe de Mikel Arteta traverse une mauvaise passe, notamment en championnat où elle n'a récolté que deux points sur ses quatre derniers matches (deux défaites et deux matchs nuls). Les «Blues» de Chelsea enchaînent eux un deuxième match nul consécutif après avoir ramené un point de Manchester United (1-1) le week-end dernier.

En première période, Arsenal s'est montré le plus menaçant. Kai Havertz a même réussi à percer la défense bleue, inattentive sur un coup franc rapidement joué, mais l'Allemand a été signalé hors jeu et son but, annulé (33e).

Les supporters de Chelsea ont applaudi la VAR et copieusement sifflé leur ancien attaquant. L'unique buteur de la finale 2021 de Ligue des champions, remportée avec Chelsea contre Manchester City, avait eu la mauvaise idée de célébrer son but avec un doigt sur la bouche...

Odegaard de retour

C'est finalement son partenaire Martinelli qui a réduit le «Bridge» au silence en marquant devant un parcage visiteurs en liesse (60e, 0-1). L'ailier gauche brésilien a bénéficié d'un nouveau marquage laxiste de la défense adverse et, surtout, d'une délicieuse passe de son capitaine Martin Odegaard, titulaire pour la première fois depuis fin août.

Le retour de blessure du Norvégien, titulaire pour la première fois en deux mois, fait du bien à Arsenal mais il n'efface pas tous les maux des «Gunners», à la défense bien plus perméable que la saison dernière. Pedro Neto a eu ainsi bien trop d'espace devant lui avant de loger une lourde frappe dans les filets de David Raya (70e, 1-1).