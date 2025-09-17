  1. Clients Privés
Football Accusé de viols, Thomas Partey plaide non coupable

Nicolas Larchevêque

17.9.2025

L'international ghanéen Thomas Partey a plaidé non coupable des faits de viols et agression sexuelle pour lesquels il a été inculpé en Angleterre. Il l'a dit durant une audience tenue mercredi à Londres.

Thomas Partey a plaidé non coupable des faits de viols et agression sexuelle pour lesquels il a été inculpé.
Thomas Partey a plaidé non coupable des faits de viols et agression sexuelle pour lesquels il a été inculpé.
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.09.2025, 13:27

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, recruté cet été par Villarreal en Espagne, a donné son nom, sa date de naissance et plaidé non coupable durant la courte audience tenue à Southwark Crown Court, un tribunal situé en plein centre de la capitale britannique. La date de son procès a été fixée au 2 novembre 2026 devant ce même tribunal, a annoncé le juge.

Le joueur de 32 ans fait face à cinq chefs d'accusation de viols contre deux femmes, ainsi qu'à un chef d'agression sexuelle contre une troisième. Selon la police, qui l'a inculpé puis libéré sous caution, les faits reprochés se seraient déroulés entre 2021 et 2022, alors qu'il évoluait à Arsenal, prestigieux club du nord de Londres.

Accusation de viols. Ex-pilier d’Arsenal, Thomas Partey devant la justice

Accusation de violsEx-pilier d’Arsenal, Thomas Partey devant la justice

