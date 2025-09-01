  1. Clients Privés
Mercato Liverpool fait sauter la banque avec un transfert jugé record

ATS

1.9.2025 - 22:51

Liverpool a confirmé lundi le recrutement du Suédois Alexander Isak en provenance de Newcastle. Un transfert jugé record en Angleterre et estimé à 145 millions d'euros sans les bonus, selon la presse.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.09.2025, 22:51

01.09.2025, 22:58

L'attaquant de 25 ans rejoint le champion d'Angleterre après un bras de fer de plusieurs semaines avec Newcastle, son club depuis 2022 pour qui il a marqué 23 buts en 34 matches la saison dernière en Premier League. Newcastle s'est contenté de confirmer «la vente de l'attaquant Alexander Isak à Liverpool pour un montant record au Royaume-Uni» dans un communiqué laconique publié lundi soir.

Dernier jour du mercato. Rabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts

Dernier jour du mercatoRabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts

L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat chez les «Magpies», portera le no 9 chez les Reds. Le montant du transfert, non dévoilé, s'élève à 125 millions de livres (145 millions d'euros) mais pourrait atteindre 130 millions (150 millions) si les bonus associés sont atteints durant son séjour à Anfield, d'après la presse britannique.

Cela place Isak sur le podium des recrues les plus coûteuses de l'histoire derrière le Brésilien Neymar (222 millions de Barcelone au PSG en 2017) et le Français Kylian Mbappé (180 millions de Monaco au PSG en 2018). Il détient désormais le record pour un transfert en Premier League devant, notamment, Moises Caicedo (de Brighton à Chelsea en 2023), Enzo Fernandez (de Benfica à Chelsea en 2023) ou encore Florian Wirtz, son nouveau coéquipier à Liverpool, arrivé cet été de Leverkusen.

