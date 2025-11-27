  1. Clients Privés
Deux victoires ou la porte Après une nouvelle humiliation, Liverpool pose un ultimatum à Slot

Clara Francey

27.11.2025

Selon la presse anglaise, Arne Slot a été conforté dans ses fonctions d’entraîneur de Liverpool par ses dirigeants au lendemain de la défaite contre le PSV en Ligue des champions (1-4), mais il n’a plus droit à l’erreur. Les Reds doivent gagner leurs deux prochains matches ou le Néerlandais prendra la porte.

Rédaction blue Sport

27.11.2025, 14:52

27.11.2025, 14:53

À l’occasion d’une réunion d’urgence convoquée après la 9e défaite en 12 matches de Liverpool mercredi soir, Arne Slot a été maintenu en poste, mais mis face à un ultimatum clair. Actuels 12es de Premier League, les Reds doivent remporter leurs deux prochains matches : dimanche à Londres contre West Ham, puis mercredi prochain à Anfield lors de la réception de Granit Xhaka et de Sunderland.

