Selon la presse anglaise, Arne Slot a été conforté dans ses fonctions d’entraîneur de Liverpool par ses dirigeants au lendemain de la défaite contre le PSV en Ligue des champions (1-4), mais il n’a plus droit à l’erreur. Les Reds doivent gagner leurs deux prochains matches ou le Néerlandais prendra la porte.

Exclusive 💣



The emergency @LFC meeting has ended.



Arne Slot has been given final warning to turnaround the form.



6 points is expected from the next two @premierleague games.



Final warning ‼️ pic.twitter.com/kY7u8FJOPx — indykaila News (@indykaila) November 27, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

À l’occasion d’une réunion d’urgence convoquée après la 9e défaite en 12 matches de Liverpool mercredi soir, Arne Slot a été maintenu en poste, mais mis face à un ultimatum clair. Actuels 12es de Premier League, les Reds doivent remporter leurs deux prochains matches : dimanche à Londres contre West Ham, puis mercredi prochain à Anfield lors de la réception de Granit Xhaka et de Sunderland.