Selon la presse anglaise, Arne Slot a été conforté dans ses fonctions d’entraîneur de Liverpool par ses dirigeants au lendemain de la défaite contre le PSV en Ligue des champions (1-4), mais il n’a plus droit à l’erreur. Les Reds doivent gagner leurs deux prochains matches ou le Néerlandais prendra la porte.
À l’occasion d’une réunion d’urgence convoquée après la 9e défaite en 12 matches de Liverpool mercredi soir, Arne Slot a été maintenu en poste, mais mis face à un ultimatum clair. Actuels 12es de Premier League, les Reds doivent remporter leurs deux prochains matches : dimanche à Londres contre West Ham, puis mercredi prochain à Anfield lors de la réception de Granit Xhaka et de Sunderland.