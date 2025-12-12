L'entraîneur de Liverpool Arne Slot a annoncé vendredi qu'il allait s'entretenir avec Mohamed Salah, l'attaquant star mécontent de son temps de jeu, avant de décider de l'intégrer ou non au groupe qui affrontera Brighton en championnat samedi.

Arne Slot a annoncé vendredi qu'il allait s'entretenir avec Mohamed Salah. IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin (vendredi), dont le résultat déterminera à quoi ressembleront les choses demain (samedi)», a déclaré Slot en conférence de presse d'avant-match. «Après le match contre Sunderland (1-1, le 3 décembre alors que Salah était remplaçant, ndlr) il y a eu beaucoup de discussions entre ses représentants et ceux du club, entre lui et moi», a ajouté l'entraîneur.

«Je n'ai aucune raison de ne pas vouloir qu'il reste», a-t-il assuré avant de refuser de poursuivre la conférence sur le thème Salah. «Je pense que la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera avec lui et pas ici. Vous pouvez insister, mais il n'y a pas plus à en dire», a-t-il affirmé à l'adresse des journalistes.

Salah s'en est pris le week-end dernier à Slot et aux responsables du club après être resté sur le banc lors du nul 3-3 à Leeds, le troisième match d'affilée où il n'était pas titulaire. Dans la foulée, il a été laissé à la maison alors que l'équipe se rendait en Italie pour remporter, mardi, le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan 1-0.

Après le match contre Brighton à Anfield samedi, Salah doit rejoindre la sélection égyptienne pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) programmée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. L'attaquant de 33 ans a porté 420 fois le maillot des Reds de Liverpool depuis 2017 et a tout gagné avec le club, de la Ligue des champions à la Premier League en passant par la Coupe du monde des clubs.

En dépit de la prolongation de contrat signée le printemps dernier, un départ de Salah n'est désormais pas exclu cet hiver. «Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai», a lâché l'ailier droit après Leeds, accusant son club de l'avoir mis dans une position «pas acceptable, pas juste».

L'Arabie saoudite, où évolue Cristiano Ronaldo, revient avec insistance dans les rumeurs de point de chute pour Salah en cas de départ ces prochaines semaines.