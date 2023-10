«Arrête le match» : les échanges entre le VAR et l'arbitre dévoilés

La polémique arbitrale entourant la rencontre de Premier League entre Tottenham et Liverpool, remportée par les Spurs (2-1), se poursuit. Les échanges audios entre les arbitres et les officiels en charge de la VAR, au moment du but refusé à Luis Díaz, viennent d’être révélés par l'association des arbitres professionnels de football anglais (PGMOL).

Samedi 30 septembre, on joue la 35e minute entre Tottenham et Liverpool lorsque l'attaquant colombien Luiz Diaz pense ouvrir le score pour les Reds. Mais l'arbitre de touche lève son drapeau : hors-jeu ! La scène est examinée par le VAR et la décision est ensuite injustement confirmée.

Au coup de sifflet final, l'association des arbitres professionnels de football anglais (PGMOL) reconnaît effectivement «une erreur humaine considérable». Mais alors, comment un tel impair a-t-il pu être commis ? «Un manque de concentration», explique le PGMOL dans un communiqué.

La VAR confirme la mauvaise décision

«Après que les officiels de terrain ont refusé le but pour hors-jeu, la phase et le processus de vérification ont commencé et ont été correctement exécutés par le VAR, explique l’organe en charge de l’arbitrage en Angleterre dans ledit communiqué. Le choix du point de coup d’envoi était exact et l’utilisation d’une ligne 2D unique sur le pied du deuxième défenseur le plus en arrière était également correctement positionnée.»

Les images montrent très clairement que Luis Díaz était en jeu d’un bon mètre au moment où Mohamed Salah le lance en profondeur, ce que le VAR pense indiquer à l’arbitre, oubliant que ce dernier a... annulé le but !

«Dans un moment d'inattention et de perte de concentration, le VAR a perdu de vue la décision sur le terrain et a communiqué à tort "check complete, confirmant ainsi par inadvertance la décision de hors-jeu sur le terrain», poursuit le PGMOL.

Pourquoi n'aurait-il pas été possible de faire marche arrière ?

Comme le démontrent les enregistrements audio publiés par ce dernier, l’un des assistants VAR se rend compte de l'erreur immédiatement après la décision. «Attendez, attendez, attendez. Sur le terrain, la décision a été prise en faveur du hors-jeu. Es-tu satisfait de la décision ?», l'entend-on demander au VAR, avant de se mettre à jurer.

Malheureusement, il n'est à ce stade plus possible d'intervenir car le jeu a déjà repris. «Je ne peux rien faire», répète le VAR.

«Un nouveau protocole de communication du VAR sera développé pour améliorer la clarté de la communication entre le VAR et l’arbitre sur le terrain», promet le PGMOL. Ainsi, les décisions du VAR seront toujours obligatoirement confirmées par ses assistants. Cela n'a pas été le cas lors de ce Tottenham-Liverpool. Le VAR a communiqué sa décision sans la confirmation de son assistant.

Malgré cette défaite, Liverpool a commencé la nouvelle saison de Premier League en force. Après sept matches, Liverpool occupe la quatrième place, deux points derrière le leader Manchester City.