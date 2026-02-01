Arsenal sera privé «pour une longue période» de son milieu espagnol Mikel Merino (29 ans). L'international va se faire opérer pour soigner «une lésion osseuse au pied droit», ont indiqué les Gunners.

L’international espagnol manquera plusieurs semaines avec les Gunners. EPA

Keystone-SDA ATS

Merino s'est blessé à la fin du match perdu 3-2 à domicile par les Londoniens face à Manchester United le 25 janvier. «Des examens complémentaires et des avis de spécialistes ont confirmé que Mikel Merino souffre d'une lésion osseuse au pied droit», a précisé le club.

L'international espagnol est un maillon essentiel du dispositif des Gunners avec lesquel il a disputé 24 matches cette saison. Il a inscrit quatre buts et donné trois passes décisives.