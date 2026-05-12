Le défenseur latéral anglais Ben White, blessé à un genou, va manquer la fin de la saison a annoncé mardi Arsenal. Les Gunners sont en lice pour remporter le Championnat d'Angleterre et la Ligue des champions.

🚨🚨 BEN WHITE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EST FORFAIT POUR LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ET INCERTAIN POUR LA COUPE DU MONDE !!! ❌



Le défenseur a subi une blessure au ligament croisé antérieur. 🤕



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Keystone-SDA ATS

Dimanche dernier face à West Ham, le joueur de 28 ans «a subi une grave blessure au ligament médial» du genou droit «qui l'écartera des terrains pour le reste de la saison», selon le club du Nord de Londres.

Le communiqué médical n'a mentionné aucune durée d'indisponibilité, mais les chances que White (6 sélections), retenu par le sélectionneur Thomas Tuchel pour le rassemblement de mars, puisse disputer le Mondial cet été sont considérées comme très faibles.

Un casse-tête

L'absence de White, titulaire à l'aller comme au retour de la demi-finale de Ligue des champions remportée contre l'Atlético (1-1; 1-0) sur le flanc droit de la défense, pose un casse-tête à l'entraîneur Mike Arteta pour les trois derniers matches de la saison.

Les Gunners, en tête de la Premier League, se préparent à deux rencontres sous pression contre Burnley (lundi prochain) et Crystal Palace (le 24), avec la perspective de remporter un premier championnat depuis 2004. Ils termineront le mois de mai par la finale de la Ligue des champions contre le Paris SG, le 30 mai à Budapest.