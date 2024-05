Le leader Arsenal, en course pour un premier titre depuis 2004, a dominé Bournemouth 3-0 samedi à Londres. Les Gunners gardent un point d'avance sur leur dauphin Manchester City, qui a écrasé Wolverhampton 5-1 un peu plus tard.

Declan Rice clôt le spectacle à l'Emirates Stadium avec le but du 3-0 !

Un pénalty de Bukayo Saka (45e), un but de Leandro Trossard (70e) et un dernier de Declan Rice (97e) ont permis à Arsenal d'empocher une quatorzième victoire en seize matches de championnat disputés sur l'année 2024 (contre une défaite et un nul).

Avant ses deux derniers matches de la saison, Arsenal compte 83 points, soit un de plus que Manchester City. Le triple tenant du titre, qui ira à Tottenham le 14 mai pour un match en retard, n'a pas connu la moindre difficulté samedi pour battre Wolverhampton avec un quadruplé d'Erling Haaland (dont deux penalties transformés).

Les espoirs de maintien se sont par ailleurs quasiment envolés pour Burnley et Zeki Amdouni, sèchement battus 4-1 par Newcastle. Avant-dernier avec 24 points, Burnley semble promis à un retour en Championship, un an après l'avoir quitté. Amdouni est entré en jeu à la 85e samedi, alors que les «Clarets» étaient menés 4-0.

