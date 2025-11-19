Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda. Cet organisme chargé de la promotion du Rwanda l'a annoncé mercredi dans un communiqué.

Keystone-SDA ATS

«Arsenal et le Conseil rwandais de développement ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat à la fin de cette saison, concluant ainsi une collaboration de huit saisons qui avait notamment vu Visit Rwanda devenir le premier partenaire officiel d'Arsenal», a annoncé le Conseil rwandais de développement.

Le logo de Visit Rwanda figure sur les maillots des joueurs du club londonien. Des accords de partenariat existent entre Visit Rwanda et d'autres grands clubs européens: le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid.

Critiques de plus en plus vives

Le partenariat avec Arsenal faisait l'objet de critiques de plus en plus vives en raison de la spirale de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, une région riche en minerais ayant une frontière commune avec le Rwanda. Des supporters d'Arsenal avaient au printemps protesté contre son maintien.

Le groupe armé M23, qui contrôle de vastes portions de cette région, est soutenu par le Rwanda qui, selon le gouvernement de la RDC, lui fournit des armes. Ce conflit a causé la mort de milliers de personnes et déclenché une crise humanitaire. Kinshasa et le groupe armé M23 ont signé samedi une feuille de route préalable à un accord de paix dans la région, une initiative saluée dimanche par l'UE.