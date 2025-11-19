  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Arsenal et Visit Rwanda mettent fin à leur partenariat

ATS

19.11.2025 - 14:32

Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda. Cet organisme chargé de la promotion du Rwanda l'a annoncé mercredi dans un communiqué.

Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda.
Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda.
IMAGO/Offside Sports Photography

Keystone-SDA

19.11.2025, 14:32

«Arsenal et le Conseil rwandais de développement ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat à la fin de cette saison, concluant ainsi une collaboration de huit saisons qui avait notamment vu Visit Rwanda devenir le premier partenaire officiel d'Arsenal», a annoncé le Conseil rwandais de développement.

Le logo de Visit Rwanda figure sur les maillots des joueurs du club londonien. Des accords de partenariat existent entre Visit Rwanda et d'autres grands clubs européens: le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid.

Critiques de plus en plus vives

Le partenariat avec Arsenal faisait l'objet de critiques de plus en plus vives en raison de la spirale de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, une région riche en minerais ayant une frontière commune avec le Rwanda. Des supporters d'Arsenal avaient au printemps protesté contre son maintien.

Le groupe armé M23, qui contrôle de vastes portions de cette région, est soutenu par le Rwanda qui, selon le gouvernement de la RDC, lui fournit des armes. Ce conflit a causé la mort de milliers de personnes et déclenché une crise humanitaire. Kinshasa et le groupe armé M23 ont signé samedi une feuille de route préalable à un accord de paix dans la région, une initiative saluée dimanche par l'UE.

Les plus lus

La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
«Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»
Roger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026