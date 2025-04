Mauvaise nouvelle pour Arsenal: son défenseur brésilien Gabriel (27 ans) ne jouera plus cette saison. Il va être opéré aux ischio-jambiers, a indiqué le club londonien.

Medical update: Gabriel Magalhaes — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2025

AFP ATS

Il s'agit d'un coup dur de plus pour le manager Mikel Arteta, déjà privé de Ben White, Takehiro Tomiyasu et Riccardo Calafiori dans le secteur défensif, et de Gabriel Jesus et Kai Havertz en attaque. Gabriel s'est blessé lors d'une course défensive effectuée contre Fulham (2-1) mardi. Il avait été contraint de sortir immédiatement, faisant craindre le pire au staff des Gunners.

Le club anglais a confirmé jeudi dans un communiqué que le Brésilien allait devoir subir «une intervention chirurgicale au niveau de son ischio-jambier dans les prochains jours», avec pour objectif «d'être prêt pour le début de la saison prochaine». Ce contrecoup tombe au plus mal pour Arsenal, encore à la lutte pour le titre en Premier League malgré douze points de retard sur Liverpool, et toujours en lice en Ligue des champions.

Les Londoniens affrontent le Real Madrid de Vinicius et Kylian Mbappé en quarts de finale, avec la manche aller prévue mardi à domicile.