Arsenal remporte le choc contre Manchester City

Arsenal a remporté le choc de la 8e journée de Premier League en battant Manchester City 1-0. Les Gunners rejoignent ainsi Tottenham en tête du classement.

Les Gunners ont infligé à Manchester City sa deuxième défaite consécutive. IMAGO/Offside Sports Photography

Ce match au sommet n'a pas vraiment répondu aux attentes, avec un jeu souvent fermé et peu d'occasions nettes. La décision est tombée à la 86e sur une frappe de Martinelli déviée par Aké hors de portée d'Ederson. Manuel Akanji n'a pas quitté le banc chez les Citizens.

Les trois autres rencontres dominicales au programme se sont conclues sur des nuls. Brighton et Liverpool ont fait 2-2, tout comme West Ham et Newcastle alors qu'il y a eu 1-1 entre Wolverhampton et Aston Villa.

Au classement, Tottenham et Arsenal partagent la tête avec 20 points. Manchester City suit avec 18 points, devant Liverpool (17).

ats