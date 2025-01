Arsenal a gâché un avantage de deux buts contre Aston Villa (2-2), un accroc dans la lutte pour le titre face à Liverpool.

Keystone-SDA, ats ATS

Victorieux 2-0 à Brendford grâce à un doublé de Darwin Nunez dans le temps additionnel, les Reds comptent six points d'avance sur les Gunners avec un match en retard.

Arsenal a mené 2-0 grâce à Gabriel Martinelli (35e) et Kai Havertz (55e), avant de se faire rejoindre sur des buts de Youri Tielemans (60e) et Ollie Watkins (69e). L'équipe de Mikel Arteta n'a donc pas tenu la distance, même si elle s'est procurée plusieurs balles de but en toute fin de match.