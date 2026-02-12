Aperçu
12.2.2026 - 23:07
Arsenal a égaré deux points en conclusion de la 26e journée de Premier League.
ARSENAL ET MADUEKE TROUVENT LA BRÈCHE 🔥Brentford craque et les Gunners sont enfin récompensés de leur travail à l’heure de jeu ⚡️Suivez la seconde période de #BREARS sur CANAL+ FOOT 🖥️#PremierLeague pic.twitter.com/6Iwo3CEM5d— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2026
Keystone-SDA
12.02.2026, 23:07
Les Gunners ont été tenus en échec 1-1 sur la pelouse de Brentford. En conséquence, leur avance sur Manchester City n'est plus que de quatre longueurs.
ARSENAL PIQUÉ À BRENTFORD 😬Les Bees arrachent un point au Gunners et Arsenal voit son avance se réduire sur ses concurrents (4 points sur Man. City 2e) 🔥#BREARS #PremierLeague pic.twitter.com/iHlwhoiPZl— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2026
