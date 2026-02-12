Arsenal a égaré deux points en conclusion de la 26e journée de Premier League.

Les Gunners ont été tenus en échec 1-1 sur la pelouse de Brentford. En conséquence, leur avance sur Manchester City n'est plus que de quatre longueurs.